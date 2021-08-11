Samsat'ta evlenmek artık daha kolay olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsat'ta evlenmek artık daha kolay olacak

Samsat'ta evlenmek artık daha kolay olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gençler artık daha kolay evlenebilecek.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gençler artık daha kolay evlenebilecek.

Samsat'ta yaptırılan düğün salonunda salon kirası, kuaför, nişan elbisesi ve gelinlik gibi hizmetlerin bedava olacağı ve nikah töreninin baraj kıyısında yapıldıktan sonra tekne turunun da yine bedava yapılacağı bildirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsat ilçesinde yaptırılan göl manzaralı düğün salonunda, mutfak, lavabolar, mescitler ve giyinme odalarının da olacağı belirtildi.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Samsat Belediye Başkan Vekili İbrahim Işık, çok kısa bir sürede düğün salonunun hizmete gireceğini ve Samsat ilçesinde gençlerin evlenme işlerinin daha kolay olacağını belirtti.

Başkan Vekili Işık, "Belediye Başkanımız Halil Fırat'ın girişimleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilçemizde bir düğün salonu yapılmaktadır. Temel atıldı ve çalışmalar hızla devam ediyor. Çok kısa süre içerisinde de teslim edilecek. Bundan sonra ilçemizde evlenecek gençlerimize salonu ücretsiz tahsis edeceğiz. Bunun yanında nişan elbisesi ve gelinliği de ücretsiz vereceğiz. Zaten şu an nikah törenlerimiz baraj kıyısındaki tesislerimizde yapılmaktadır. Baraj turu yaptırarak farklı bir nikah merasimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Kamuoyu çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Hız vermeden Samsat halkına hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Gülben Ergen Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Caner Erkin Lionel Messi Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsat'ta evlenmek artık daha kolay olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 15:58:23. #1.16#

title