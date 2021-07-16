Samsat'ta dev Türk Bayrağı göndere çekildi

Adıyaman'ın Samsat Belediyesi tarafından ilçe girişine dev Türk Bayrağı çekildi.

Adıyaman'ın Samsat Belediyesi tarafından ilçe girişine dev Türk Bayrağı çekildi.

Samsat Belediye Başkanlığınca ilçe girişine dikilen 33 metre yüksekliğindeki direğe 8X12 boyunda, 96 metrekare ebadında Türk Bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Bayrak çekilmesi törenine Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Albayrak, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem ile kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

Törende bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, tarih boyunca devletinin ve milletinin yanında yer alan Samsat halkında zaten var olan bayrak sevgisini çocuk ve gençlere de en üst seviyede aşılamak için başlatmış oldukları bu çalışmanın 15 Temmuz gibi önemli bir günde taçlandırıldığının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Fırat, "Bayrak, bir milletin sembolü dolayısıyla, namusu ve şerefidir. Bayrak, ülke topraklarının en yükseğine çekilmesi gereken kutsal değerdir. Bizde bu düşünce ile ilçemizin girişine dev bayrak çektik. Böylece ilçemize gelen her vatandaşımızı bayrak ile karşılamış olacağız. Atalarımızın bize miras bıraktığı bu kutsal vatan ve bayrağımızı aziz bildiğimizden, bu sevgiyi gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı