Samsat'ta depremin izleri siliniyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesine daha önce yaşanan iki depremde yıkılan evlerin molozları temizleniyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesine daha önce yaşanan iki depremde yıkılan evlerin molozları temizleniyor.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5,1 şiddetindeki deprem nedeni ile yıkılan evlerin molozları Samsat Belediye Başkanlığınca temizlenerek depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Korona virüs (Covid-19) salgını ve oruç nedeniyle vatandaşların cadde ve sokaklara çıkmamasını fırsat bilen Samsat Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir ortam oluşturmak, halk sağlığını korumak ve ilçeye güzel bir görünüm kazandırmak için gece ve gündüz aralıksız moloz temizliği yapıyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, bazı olumsuzluklar karşısında oturup kara kara düşünmektense, bu olumsuzluğu fırsata çevirmenin yollarının aranması gerektiğini söyledi.

Başkan Fırat, "Oruç ve virüs salgınından dolayı vatandaşlarımız çoğunlukla evlerinde kalıyorlar. Bunu fırsat bilerek ilçemizde daha önce yaşanan iki ayrı depremde yıkılan evlerin molozlarını temizleyerek, inşallah hayatın normale döneceği önümüzdeki günlerde daha yaşanılır bir ilçe meydana getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için ekiplerimizle birlikte sahada çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA