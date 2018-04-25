Samsat'ta Deprem Ön Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

ADIYAMAN'nda merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremde meydana gelen ön hasar tespit çalışması tamamladı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın Salı günü merkez üssünü Adıyaman merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olarak saptadığı deprem, saat 03.34'te meydana geldi. Yerin 9 kilometre derinliğindeki deprem, Adıyaman'ın yanı sıra çevre iller Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremle ilgili yapılan incelemede ön hasar kayıt tespitinde köylerde 87 evin ağır, 15 evin ise hafif hasarlı olduğu saptandı. İlçe merkezinde ise 145 ev ağır hasarlı, 20 evin orta, 15 evin hafif hasarlı olduğu belirlendi.

'66 ARTÇI DEPREM HİSSEDİLDİ'

Salı günü ilçede meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 66 artçı deprem kaydedildi. Deprem tedirginliğinin yaşandığı ilçede AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları geceyi çadırlarında geçiren vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşlar ilçede hasar gören camilerin bahçesinde namaz kılarken, dün ara verilen eğitim bugün yeniden normale döndü.

İlçede incelemelerini sürdüren ve iş yerleri hasarlı olduğu için kurulan çadır çarşıda esnafa yer tahsis edildiğini anlatan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, "Dükkanlar girilemez durumda olduğu için ilk planda hem onlar mağdur olmasın hem de hayat durmasın diye Kilis'ten AFAD marifetiyle temin ettiğimiz büyük çadırlar ile çarşı oluşturuyoruz. Dünden bu yana yapılan talep ve tespitlere göre çadır dağıttık. Bugün itibariyle hala gelip çadır isteyen oluyor. İsteyene yeni çadır vermeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 243 tane aile tipi dediğimiz çadırlardan dağıtmış durumdayız" dedi.

'ÖN HASAR TESPİTİ YAPILDI' Ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını da dile getiren Vali Kalkancı, "Şu an yapılanlar ön hasar tespiti, bunları kesin hasar tespitine dönüştüreceğiz ve hak sahiplerini belirleyeceğiz. 2-3 gün içinde kesin hasar tespitlerini yapacağız. Çadırlardaki vatandaşlarımızı da 10 gün içinde konteynerlere alacağız" diye konuştu. - Adıyaman