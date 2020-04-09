Samsat'ta Belediye meclis toplantısı yapıldı
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Adıyaman, Deprem, Samsat, Güncel

Samsat'ta Belediye meclis toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak ve maske ile belediye meclis toplantısı yapıldı.

09.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:41
Samsat'ta Belediye meclis toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak ve maske ile belediye meclis toplantısı yapıldı.

Daha önce köy olan ve Samsat ilçesine bağlı mahalleye dönüştürülen Örentaş'ın köy tüzel kişiliğine ait köy ortak mallarının belediyeye devredilmesi nedeni ile deprem konutlarının yapılması için hazineye devredilmesi gerekiyordu.

Samsat Belediye Meclisi sosyal mesafe kuralına uyarak ve meşke takarak toplandı ve depremde hak sahibi olan vatandaşlara kalıcı konut yapılması için 17 taşınmazın hazineye devredilmesi kararlaştırıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, genelde doğrultusunda üç ay meclis toplantılarının ertelendiğini ancak zaruret olduğundan sağlık kurallarına uyarak toplantının gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Fırat, "Samsat ilçemizde meydana gelen deprem dolayışınla birçok vatandaşımız hala konteynerlarda yaşamakta ve mağdur olmaktadırlar. Örentaş mahallemizde kalıcı konut yapılması için 17 taşınmazın hazineye devredilmesi yönünde meclisimiz karar aldı. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi ile ilgili olarak genelge yayınlamış, ancak bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alındığında yapılması hükme bağlanmıştı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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