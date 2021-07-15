Samsat'ta 15 Temmuz programı mevlit ve şehitlik ziyareti ile başladı
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Samsat'ta 15 Temmuz programı mevlit ve şehitlik ziyareti ile başladı

Samsat'ta 15 Temmuz programı mevlit ve şehitlik ziyareti ile başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 15 Temmuz programı mevlit ve şehitlik ziyareti ile başladı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 15 Temmuz programı mevlit ve şehitlik ziyareti ile başladı.

Samsat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Samsat ilçesi Hacı Ömer Camisinde okunan Mevlidi Şerif ve Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerin askeri aracın geçişi sırasında tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal'ın kabri ziyaret edilerek dua edildi.

Etkinliklere Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Albayrak, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem ve kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce organize edilen resim sergisinin ardından akşam demokrasi nöbeti programı ile etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - ADIYAMAN

Samsat'ta 15 Temmuz programı mevlit ve şehitlik ziyareti ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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