Samsat'ta 15 Temmuz etkinliği
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Samsat'ta 15 Temmuz etkinliği

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsat'ta 15 Temmuz etkinliği
15.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:15

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk olarak Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK tarafından döşenin el yapımı patlayıcın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal'ın Örentaş Mahallesinde bulunan mezarı ziyaret edilerek dua edildi.

Daha sonra Samsat İlçe Müftülüğünce şehitlerimiz için Merkez Hacı Ömer Camisinde okunan mevlitten sonra programa Merkez İlkokulu bahçesinde devam edildi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşun Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, terör örgütlerinin her seferinde farklı metotlarla emellerine ulaşmaya çalıştıklarını, şu anda vatandaşlar üzende algı oluşturmaya çalıştıkları belirterek, 15 Temmuz gecelerinin hafızalarda sürekli taze kalması için coşku ile kutlanması gerektiğini ifade etti.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefe doğru adım adım yürüyeceklerini belirterek, içeride ve dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıyı püskürtme kararlığında olduklarını belirtti.

Diğer bazı kurum amirlerinin konuşmalarının ardından şiirler ve ilahiler okunarak slayt gösterileri sunuldu. Halk Eğitim merkezi tarafından açılan resim ve fotoğraf sergisi gezildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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