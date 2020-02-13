Samsat nüfusunda artış

13.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:19

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki yıldan beri göç verirken bu yıl nüfus artışı sağlandı.



2017 ve 2018 yıllarında yaşanan depremler sonrasında Samsat ilçesinden önemli miktarda göç yaşanırken son yapılan nüfus sayımında nüfus artışı olduğu gözlendi. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, vatandaşların artık memleketlerine geri döndüklerini, hatta daha fazla vatandaşın Samsat'a taşındığını ifade etti. Yapılan ve planlanan hizmetlerin görülmesi ve deprem konutlarının en azından bir kısmının tamamlanması ile birlikte gözle görülür bir şekilde geri dönüşün yaşandığını kaydeden Başkan Fırat, "Ben inanıyorum ki, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Samsat nüfusu çok daha fazla artacaktır. Depremden sonra bazı insanlarımız haklı olarak buradan umutlarını kestiler. Çadırlarda, konteynırlarda yaşamak elbette ki zor. 400 konutun tamamlanması ve Belediye olarak projelerimizi hayata geçirdikçe insanlarımız tekrar umutlanarak memleketlerine geri dönüyorlar. Biz hizmet ettikçe, ilçemizi daha yaşanılır hale getirdikçe başka yerlere taşınan hemşerilerimiz geri döneceklerdir. Geçen yıl ilçe merkezinin nüfusu 3 bin 757 iken bu sayı 4 bin 272 oldu. 515 kişilik bir fark ile yaklaşık yüzde 14'lük bir artış oldu. Sadece ilçe merkezinde değil, ilçe genelinin nüfusunda da artış oldu. Bu bizleri mutlu ediyor ve halkımızın bize olan güveni gösteriyor. Bu güveni boşa çıkamayacak, ilçemizi imkanlar ölçüsünde hizmete doyuracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA