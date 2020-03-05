Samsam Filmi
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SamSam, mektup arkadaşı Daisy’yi evinde misafir etmekten fazlasıyla mutludur. Ancak etrafına mutsuzluk yayan bir böcek olan Gloomies, Samsam’in gezegenini istila etmeye başlayınca işler karışır. SamSam ve arkadaşları öncelikle Grinnieler’i mutlu etmek için uğraşırlar. Ama bunda başarılı olamayınca onlardan tamamen kurtulmak için SamSam ve arkadaşları, Piratrociouslar’a karşı savaşmak ve Daisy’nin gerçek hikayesini ortaya çıkarmak zorunda kalır.
Yönetmen: Tanguy de Kermel
Senaryo: Serge Bloch, Valérie Magis, Jean Regnaud
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Samsam
Yapımcı Firma: Folivari
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 77 dk.
Vizyon Tarihi: 28.08.2020
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Kaynak: InterSinema.com