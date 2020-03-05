Samsam Filmi

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56

SamSam, mektup arkadaşı Daisy’yi evinde misafir etmekten fazlasıyla mutludur. Ancak etrafına mutsuzluk yayan bir böcek olan Gloomies, Samsam’in gezegenini istila etmeye başlayınca işler karışır. SamSam ve arkadaşları öncelikle Grinnieler’i mutlu etmek için uğraşırlar. Ama bunda başarılı olamayınca onlardan tamamen kurtulmak için SamSam ve arkadaşları, Piratrociouslar’a karşı savaşmak ve Daisy’nin gerçek hikayesini ortaya çıkarmak zorunda kalır.

Yönetmen: Tanguy de Kermel

Senaryo: Serge Bloch, Valérie Magis, Jean Regnaud

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Samsam

Yapımcı Firma: Folivari

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 77 dk.

Vizyon Tarihi: 28.08.2020



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Kaynak: InterSinema.com