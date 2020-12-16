Şamran Kanalı'na düşen inek kurtarıldı
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Şamran Kanalı'na düşen inek kurtarıldı

16.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:37
Şamran Kanalı'na düşen inek kurtarıldı

Van'ın Edremit ilçesinden geçen Şamran Kanalı'na düşen inek kurtarıldı.

Van'ın Edremit ilçesinden geçen Şamran Kanalı'na düşen inek kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Yeni Cami Mahallesi Sarmansuyu İlk ve Ortaokulu yakınında meydana geldi. Ahırdan çıkan inek, Şamran Kanalı'na düşerek mahsur kaldı. Sahibi tarafından çıkarılamayan inek, bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. - VAN

Şamran Kanalı'na düşen inek kurtarıldı
Şamran Kanalı'na düşen inek kurtarıldı
Şamran Kanalı'na düşen inek kurtarıldı
Şamran Kanalı'na düşen inek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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