Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar kamerada
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Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel
Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar kamerada

BURSA'da, markete giren kimliği belirsiz kişinin, raftan aldığı 4 şampuanı da pantolonunun içine sokarak çalma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da, markete giren kimliği belirsiz kişinin, raftan aldığı 4 şampuanı da pantolonunun içine sokarak çalma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün ilçeye bağlı Sinanbey Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, içeri girip, bir süre reyonları gezdikten sonra marketten çıktı. Müşterinin hareketlerinden şüphelenen market sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerden şüphelinin, 4 şampuanı da pantolonunun içine sokarak çaldığı tespit edildi. Market sahibi, görüntülerle birlikte polise gidip, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini araştırıyor.


Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar kamerada
Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar kamerada
Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar kamerada
Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar kamerada
Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar kamerada
Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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