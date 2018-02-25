Şampuan Kutusunun İçerisine Gizlenmiş 770 Gram Metamfetamin
Sivas'ta 770 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sivas'ta 770 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas- Erzincan karayolu uygulama noktasında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen Afganistan uyruklu E.M'nin (23) üzerinde arama yaptı.
E.M'nin sırt çantasında şampuan kutusunun içerisine gizlenmiş 770 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.