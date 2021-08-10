Şampiyonun yavrusu yarışlara böyle hazırlanıyor
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Şampiyonun yavrusu yarışlara böyle hazırlanıyor

Şampiyonun yavrusu yarışlara böyle hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya genelinde katıldığı 31 yarışın 28'ini kazanarak adından söz ettiren Arap atı Turbo'nun veliahtı olarak bilinen 2 yaşındaki Güçlü Turbo, babası gibi şampiyonluklar elde etmek için Eskişehir'de yarışmalara hazırlanıyor.

Dünya genelinde katıldığı 31 yarışın 28'ini kazanarak adından söz ettiren Arap atı Turbo'nun veliahtı olarak bilinen 2 yaşındaki Güçlü Turbo, babası gibi şampiyonluklar elde etmek için Eskişehir'de yarışmalara hazırlanıyor.

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok şampiyonaya katılan Turbo isimli Arap atı, 31 yarışın 28'ini ilk sırada tamamlayarak yıllarca adından söz ettirdi. Turbo'nun son erkek yavrusu ve veliahtı olarak bilinen 2 yaşındaki Güçlü Turbo, yarışlar için eğitilmeye başlandı. Eskişehir'de bulunan bir at çiftliğinde antrenmanları yaptırılan tay, yaşı ve gerekli hazırlıkları tamamlandıktan sonra hipodroma çıkmaya hazırlanıyor. Saf ırkı ve güzelliğiyle adeta göz kamaştıran Güçlü Turbo, antrenmanlarda ortaya koyduğu hızıyla da dikkat çekiyor.

"Yarışlara hazırlanmak üzere hipodromlara götüreceğiz"

Şampiyonun yavrusuyla adeta baba şefkatiyle ilgilenen sahibi Yunus Güçlü, yarışmalara katılmasına bir sene olmasına rağmen antrenmanlara başladıklarını dile getirdi. Güçlü Turbo'nun babadan gelen başka bir kardeşi bulunmadığını vurgulayan Güçlü, "Atın babası Turbo, bir Arap atı. Bu at yurt içi ve yurt dışında girdiği yarışların tamamına yakınını kazanmış. Toplamda girdiği 31 yarıştan 28'ini birincilikle tamamlamış. Emekliye ayrıldıktan sonra da aygır olarak bakılmış. Yurt içi ve dışında da spermi farklı yerlere satılmış. Şu anda biz de onun son veliahtı olan Güçlü Turbo'ya ev sahipliği yapıyoruz. Şu anda 2 yaşını doldurdu. Yarışlara hazırlanmak üzere hipodromlara götüreceğiz. Önünde hazırlanmak için 1 senesi var. Şu anda burada bakımlarını yapıyoruz ve büyük padoklarımızda da kendisi koşup yarışlara hazırlanıyor. Turbo taylarının yüzde 70-80'i başarılı olmuştur. İnşallah bizimkisi de olacaktır. Babadan gelen başka kardeşi yok, bu sene eşleştirecektik ancak babası 16 yaşında öldü" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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