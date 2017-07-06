Şampiyonun Kupası 9 Temmuz'da Malatya Park'ta

2016-2017 Spor Toto Süper Lig sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın kupası 9 Temmuz'da Malatya Park'ta taraftarlarla buluşacak.



Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kara Kartalın kupası il il dolaşmaya devam ediyor.



Siyah beyazlıların kupası 9 Temmuz'da da Malatya Park'da bulunan Kartal Yuvası mağazasında Malatyalı taraftarlarla buluşacak.



Kartal Yuvası Mağazasında tüm gün siyah beyaza gönül vermiş vatandaşların ziyaretine sunulacak olan kupa, Malatya Park'ta bir gün kalacak. - MALATYA