ŞAMPİYONUN BAYRAĞI KÖPRÜLERE ASILDI Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in bayrağı köprülere asıldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in bayrağı köprülere asıldı.

Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağının İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asılma geleneği bu yıl da Medipol Başakşehir'le devam ediyor. Süper Lig'i, topladığı 69 puanla şampiyon alarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in turuncu-lacivert renkli dev bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6'ncı takım olarak tarihe geçen turuncu-lacivertlilerin bayrağının Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA