Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği
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Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği Şampiyonluktan sonra 'golbol' sporuna ilgi arttı Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmasının ardından Bahçelievler'de golbol sporuna ilgi arttı.

Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği

Şampiyonluktan sonra 'golbol' sporuna ilgi arttı

İSTANBUL - Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmasının ardından Bahçelievler'de golbol sporuna ilgi arttı. Bahçelievler Belediye tarafından düzenlenen etkilikle de 'golbol' sporu tanıtıldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazanmasının ardından "golbol" sporuna ilgi artıyor. Bahçelievler Belediyesi İstanbul'da ilginin artması ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, Bahçelievler Belediyesi Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde 1 antrenör eşliğinde golbol oynandı.

Şampiyon olan milli takımı tebrik eden Görme Engelleri Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Akgül, "Golbol, görme engellilerin kapalı spor salonunda oynadığı herkesin eşit şartlarda gözleri kapalı şekilde 1 kilogram 250 gram ağırlığında zilli bir topla oynadığı oyun. Üç asil üç yedekli oynanır. Amaç topu arka tarafa geçirmek. Paralimpiklerde ülkemiz ikinci defa altın madalya aldı. Takım oyunlarında belki de tek bu. Başka yok. O yüzden buradan öncelikle takımımızı, altın kızlarımızı tebrik ediyorum. Bu anlamda Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür ediyorum çünkü bir farkındalığa imza atıyorlar" dedi.

Bu sporun görme engelli vatandaşların hayatına önemli katkılar sağladığını belirten Akgül, "Golbol, görme engellilerde 12 yaşta başlayan bir spor. Dolayısıyla çocukken başladığımızda vücudumuzun gelişmesinde, sosyalleşmenizde, kızlarımızdan da biliyoruz paralimpikte başarıya kadar giden bir yol var. Her anlamda katkısı var" şeklinde konuştu.

Bu sporun Türkiye'de çok tanınmadığını belirten Spor Eğitmeni olan Songül Ekici, "Aslında dünyada duyulan ama Türkiye'de çok gelişmiş bir spor değil. Biz de bunu yaymak adına böyle bir organizasyon düzenledik. Burada kendimiz bir golbol ekibi kurup hem tanıtım amaçlı olsun hem de duyulsun diye böyle bir çalışma yaptık. Golbol gerçekten görme engelli bireyler için önemli bir aktivite. Onların hayatına renk katan bir spor" dedi.

"Bu spora ilgi ilerleyen yıllarda daha da artacak"

Milli Takımın bu başarısının ardından bu sporun ilerleyen yıllarda ilginin artacağını söyleyen Ekici, "Bu sporun ilerleyen yıllarda daha da gelişeceğine inanıyorum. Çünkü başarı başarıyı getirir. Biz de aldığımız bu başarıyla daha büyük başarılar elde edebileceğimize, golbol sporunun daha fazla tanınacağına, görme engelli vatandaşlarımızın daha çok yöneleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği
Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği
Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği
Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği
Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği
Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği
Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği
Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği
Bahçelievler'de 'golbol' tanıtım etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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