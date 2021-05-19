Şampiyonluk Sonrası Beşiktaş Otobüsü

Süper Lig'de nefes kesen 2020-21 sezonunun ardından averaj farkıyla şampiyon olan Beşiktaş, 13 yıl sonra hasret kaldığı şampiyonluğa kavuştu. Beşiktaş'lı oyuncular ve teknik heyetinde takım otobüsünde yaşadığı şampiyonluk sevincine birlikte göz atalım.
Süper Lig'de nefes kesen 2020-21 sezonunun ardından averaj farkıyla şampiyon olan Beşiktaş, 13 yıl sonra hasret kaldığı şampiyonluğa kavuştu. Beşiktaş'lı oyuncular ve teknik heyetinde takım otobüsünde yaşadığı şampiyonluk sevincine birlikte göz atalım.