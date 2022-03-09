Şampiyonluk mücadelesi veren Düzcespor'a "çıkartmalı" destek

DÜZCE (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider durumda bulunan Bitexen Düzcespor'a destek amaçlı kentte bulunan trafik ışıklarına "O sene bu sene" yazılı çıkartmalar yapıştırıldı.

Ligde aldığı başarılı sonuçların ardından topladığı 58 puanla liderliğini sürdüren Düzcespor için belediyeden destek geldi.

Şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-lacivertli ekibe moral için kent merkezinde ve çevresinde bulunan trafik ışıklarına "O sene bu sene" çıkartmaları yerleştirildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, "Biz de tüm Düzce halkı gibi Düzcespor için 'O Sene Bu Sene' diyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Düzcespor'a verdiğimiz desteği bundan sonra artırarak sürdüreceğiz. Düzcespor'umuza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.