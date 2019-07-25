Şampiyonluk madalyasını şehit yeğeninin mezar taşına astı

U23 Ampute Türk Milli Takım futbolcusu olan İsmail Parlak, İngiltere'de kazandıkları şampiyonluk madalyasını

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeni köy kabristanındaki yeğeni şehit Emre Üçkan'ın mezar taşına astı.

Şampiyonluk madalyalı anma törenine; Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, İlçe Emniyet Müdürlüğünü temsilen komiser Ali Malkoç, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Şehit Üçkan'ın ailesi, U23 Ampute Türk Milli Takımı futbolcusu İsmail Parlak ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Emre Üçkan'ın fiziksel engelli kuzeni ve U23 Ampute Türk Milli Takımı futbolcusu olan İsmail Parlak (21), İngiltere'de kazandığı şampiyonluk madalyasını 12 Haziran'da Tunceli kırsalındaki çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın mezar taşına astı. Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi olan Parlak, İngiltere'nin Manchester şehrinde, İngiltere, Polonya ve Milli takımın katıldığı ilk defa düzenlenen U23 Ampute Futbol Uluslararası Turnuvasında şampiyon olduklarını, kazandığı madalyayı kuzenine armağan ettiğini ifade etti. Parlak "Ampute futbola 2014 yılında Antalya'da başladım. Sınavlarım olduğu için Emre ağabeyimin şehit cenazesine katılamadım. İçimdeki ukdeyi hayata geçirmek için Emre ağabeyimin adının tüm dünyaya taşımak istedim. İngiltere'de yapılan şampiyonada aldığım madalyanın Emre ağabeyimin mezarına yakışacağını düşündüm" dedi.

U23 Ampute Türk Milli Takımı futbolcusu Parlak "Şehit Emre Üçkan benim dayımın oğlu, onun ismini dünyanın her yerine götürmek istedim. Bizler de Ampute Türk Futbol Takımı ve şahsım olarak onu unutmayacağımızı herkese göstermek istedik. İngiltere'de kazandığımız kupayı ve madalyayı şehit Emre Üçkan'a armağan ediyorum. U23 Ampute Türk Milli Takımı olarak da şampiyonluğumuzu armağan ediyoruz" dedi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ise "Bugün burada Emre'yi anmak bizi hüzünlendirdi, ancak Emre'nin akrabası olan gencimizin bu hassas nazik davranış da bizi gururlandırdı. Şehitler için söylenen şehitler ölmez sloganı bugün burada genç arkadaşımız tarafından hatırlatıldı. Kendisine teşekkür ediyor, şehidimizi de rahmetle anıyoruz" dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer de "Kısa bir süre önce Cenabı Hakkın rahmetine tevdi ettiğimiz şehidimiz Emre Üçkan'ın kuzeni olan İsmail Parlak kardeşimiz, çok düşünceli bir davranışla şehidimizin ismini tüm dünyaya duyurmuş oldular. Bizim için hüzünlü olan bu anma programı, hafızalarımızda gurur verici bir an oldu" dedi.

Şehit Emre Üçkan'ın Babası Mustafa Üçkan "Dayımın torunu İsmail Parlak bizlere bu gururu yaşatırken, Emre ağabeyinin fotoğrafını tişörtüne baskı yaptırıp dünyaya tanıttı. Şampiyonluk kupasını Emre ağabeyinin hırsıyla aldıklarını söyledi. Madalyasını Emre'nin kabrine bırakacağını söyledi. Bizi gerçekten gururlandırdı. İsmail'i alnından öpüyorum" dedi.

Belediye Başkanı Adil Biçer'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat'ın duasının ardından anma töreni sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA