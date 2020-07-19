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Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Medipol Başakşehir, 33. haftada Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Başakşehir kazanırsa ligde şampiyonluğu ilan edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Başakşehir'de Okan Buruk, sezon sonu takımdan ayrılacak Elia'ya 11'de yer verdi.

19.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 19.07.2020 20:14

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren turuncu-lacivertli takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde, 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Medipol Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir. Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı beraberlik ya da yenilgi ile kapatması ve 4 puanlık farkın korunması, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getirecek.

Medipol Başakşehir'in yenilgisi durumunda Trabzonspor'un alacağı beraberlik ya da galibiyet ise şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak.

CRIVELLI VE CLICHY SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Hes Kablo Kayserispor mücadelesi öncesinde Azubuike'nin sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu ise bulunmuyor.

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcuları Enzo Crivelli ve Gael Clichy, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba.

H.K. KAYSERİSPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic.

Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
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