Şampiyonluk Maçı İçin Erkek Oldular
Kadınların stadyumda maç izlemesinin yasak olduğu İran'da, Persepolis takımın şampiyonluk maçını izlemek isteyen kadın taraftarlar erkek kılığına girerek maçı gizlice takip etti.
İran'da Persepolis ile Sepidrood arasında oynanan futbol maçında ilginç görüntüler oluştu. Persepolis takımının şampiyonluk maçını kaçırmak istemeyen İranlı kadın taraftarlar, İran'da kadınların stadyuma girme yasağını erkek kılığına girerek deldi.
MAKYAJLA POLİSİ ALDATTILAR
Takma bıyık, sakal ve kaş kullanıp erkek kıyafeti giyen kadınlar, polis kontrolünden geçerek stadyumdaki yerlerini aldılar. Kadın taraftarların fotoğrafları maçın ardından ortaya çıkarken Persepolis, karşılaşmayı 3-0 kazanıp şampiyon oldu.
GEÇEN AY STADYUMA GİREN KADINLAR TUTUKLANMIŞTI
Uzun yıllardır İran'da kadınların stadyuma girip futbol maçı izlemesi yasak. 2012 yılından itibaren de kadınların voleybol maçlarına gitmesi yasaklanmıştı. Mart ayında stadyuma girmeye çalışan 35 kadın taraftar, polis tarafından tutuklanmıştı.
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adamlar din icin soytari olmuslar zavalli kadinlarda erkek olmus cokmuCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ne kadar ilkel bir anlayış. . . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ya haberci iranla ilgili haber yapmış ve bizim yurdum insanı kendi ülkesini eleştirir olmuş. ne kadarda masumuz demii.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İran islamiyeti kendi kafasına göre yorumluyor.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Ne manyak insanlarsınız ya. . madem maça erkek kılığında girdiniz polisi aldattınız, ne diye fotoğraf çekip kendinizi ifşa ediyorsunuz. yakalayacaklar ya şimdi sizi:.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır