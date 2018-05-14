Şampiyonluk Kutlamasında Küfürlü Atkı Açan Telles, İki Kulübü Birbirine Düşürdü
Portekiz Liginde şampiyonluğunu ilan eden Porto'da eski Galatasaraylı futbolcu Alex Telles, açtığı küfürlü atkıyla ortalığı birbirine karıştırdı.
Portekiz liginde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Porto'nun zafer kutlamaları skandala sahne oldu. Galatasaray'ın eski futbolcusu olan mavi-beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Alex Telles, açtığı atkıyla iki kulübü birbirine düşürdü.
Porto'nun şampiyonluk kutlamalarında Alex Telles, ezeli rakiplerine küfürlü söz içeren atkı açtı. Benfica sert sözlerle tepki gösterirken, ceza için federasyona başvurdu.
KÜFÜRLÜ ATKI AÇTI
Porto, şampiyonluk kutlamalarında şehirde taraftarlarla buluşurken, 25 yaşındaki oyuncu, ezeli rakibe küfürlü göndermede bulunan bir atkı açtı.
Benfica Kulübü, Alex Telles'in tuttuğu atkıyla nefret suçu işlendiğini savundu. Yaşananlar nedeniyle büyük bir tepki gösteren Lizbon ekibi konuyu federasyon disiplin kuruluna taşıdı. Telles için 'Bu nasıl bir profesyonel futbolcu!' ifadeleri kullanılırken, Porto'ya çok ağır ve emsal oluşturacak tarihi bir ceza verilmesi talebinde bulundu.
FENERBAHÇE'Yİ DE KIZDIRDI
Benfica'yı çileden çıkaran Alex Telles aynı şampiyonluk kutlaması sırasında, Fenerbahçe taraftarlarını da kızdırmıştı. Kutlama sırasında instagram'dan canlı yayına geçen Telles "Fener ağlama" şeklinde tezahüratta bulunmuştu.
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yanlız bu şifalı içecekler şarkısı fenere çok yakışmış mutlaka izleyin cuk diye oturmuş :)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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CİMBOM TERBİYESİ ALMIŞ SONUÇTA ŞAŞIRMAMALICevap Yaz Yayından Kaldır
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çok ceza gelebilir men ceza futbol oynama 10 yıl gelebilr galasaray bu sezan uefa sampiyon liği yabancı hakem en iyisi daha maç oyna oyna galatasaray süper liğ hakemi şampıyon olacak hayırlı olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yanlız bu şifalı içecekler şarkısı fenere çok yakışmış mutlaka izleyin cuk diye oturmuş :)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok ceza gelebilir men ceza futbol oynama 10 yıl gelebilr galasaray bu sezan uefa sampiyon liği yabancı hakem en iyisi daha maç oyna oyna galatasaray süper liğ hakemi şampıyon olacak hayırlı olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır