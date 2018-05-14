Şampiyonluk Kutlamasında Küfürlü Atkı Açan Telles, İki Kulübü Birbirine Düşürdü

Portekiz liginde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Porto'nun zafer kutlamaları skandala sahne oldu. Galatasaray'ın eski futbolcusu olan mavi-beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Alex Telles, açtığı atkıyla iki kulübü birbirine düşürdü.

Porto'nun şampiyonluk kutlamalarında Alex Telles, ezeli rakiplerine küfürlü söz içeren atkı açtı. Benfica sert sözlerle tepki gösterirken, ceza için federasyona başvurdu.

KÜFÜRLÜ ATKI AÇTI

Porto, şampiyonluk kutlamalarında şehirde taraftarlarla buluşurken, 25 yaşındaki oyuncu, ezeli rakibe küfürlü göndermede bulunan bir atkı açtı.

Benfica Kulübü, Alex Telles'in tuttuğu atkıyla nefret suçu işlendiğini savundu. Yaşananlar nedeniyle büyük bir tepki gösteren Lizbon ekibi konuyu federasyon disiplin kuruluna taşıdı. Telles için 'Bu nasıl bir profesyonel futbolcu!' ifadeleri kullanılırken, Porto'ya çok ağır ve emsal oluşturacak tarihi bir ceza verilmesi talebinde bulundu.

FENERBAHÇE'Yİ DE KIZDIRDI

Benfica'yı çileden çıkaran Alex Telles aynı şampiyonluk kutlaması sırasında, Fenerbahçe taraftarlarını da kızdırmıştı. Kutlama sırasında instagram'dan canlı yayına geçen Telles "Fener ağlama" şeklinde tezahüratta bulunmuştu.