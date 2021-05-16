Son dakika... Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı
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Son dakika... Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı -"Şampiyon olduk onun sevinci var" -"Tuzu biberi oldu ne yapalım" Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için araçlarıyla tura çıkan baba ve oğulları Avcılar E-5'te kazaya karıştı.

Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı

-"Şampiyon olduk onun sevinci var"

-"Tuzu biberi oldu ne yapalım"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için araçlarıyla tura çıkan baba ve oğulları Avcılar E-5'te kazaya karıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza akşam saat 23.30 sıralarında E-5 Avcılar mevkiinde yaşandı. İddiaya göre makas atarak ilerleyen 34 DNB 604 plakalı araç kontrolden çıkarak önce 34 DKE 064 plakalı araca sonra da içinde şampiyonluk turuna çıkan baba ve oğullarının olduğu 34 BYC 247 plakalı araca çarptı. Kaza 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların tedavisini ayakta yaptı. Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken araçlar olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.

"Şampiyon olduk onun sevinci var"

Kazaya karışan Beşiktaş taraftarı Birol Balcı "Bir araç makas atıyordu. Şu arkadaşa vurdu sonra bana vurdu. Ben spin atarak buraya savruldum. Allah'tan ölümlü kaza yok. Canımız sağ olsun ne yapalım. Şampiyon olduk onun sevinci var. Yapacak bir şey yok bir tatsızlık oldu. Tuzu biberi oldu ne yapalım. Allah'a şükür bir şey yok çocuklarım biraz tedirgin oldu ama iyiler. Ciddi bir kaza ama yaralı yok o sevindirici. Sadece arkadaşın burnu falan kanadı" dedi.

Son dakika... Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika... Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika... Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika... Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika... Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika... Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika... Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika... Şampiyonluk kutlamasına çıkan Beşiktaş taraftarları E-5'te kaza yaptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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