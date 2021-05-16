Son Dakika | Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza yapan araç yayaya çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
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Son Dakika | Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza yapan araç yayaya çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Son Dakika | Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza yapan araç yayaya çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için araçlarıyla tura çıkan 4 kişi Esenyurt'ta elektrik direği ve bir yaya çarparak kaza yaptı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için araçlarıyla tura çıkan 4 kişi Esenyurt'ta elektrik direği ve bir yaya çarparak kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralanırken yaya ve araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1000 sokakta yaşandı. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra Esenyurt'ta 34 DJC 668 plakalı araçlarıyla tura çıkan 4 kişi elektrik direğine ve bir yayaya çarparak durdu. 5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücüsü ve yayanın durumun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken araç olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

(Furkan Tan/ İHA)

Son Dakika | Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza yapan araç yayaya çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Son Dakika | Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza yapan araç yayaya çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Son Dakika | Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza yapan araç yayaya çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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