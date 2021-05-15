Şampiyonluk kutlaması için kalabalıkların toplanmasına izin verilmeyecek
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Şampiyonluk kutlaması için kalabalıkların toplanmasına izin verilmeyecek

Şampiyonluk kutlaması için kalabalıkların toplanmasına izin verilmeyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de şampiyonluğun belirleneceği 42. hafta mücadeleleri öncesi, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarıda bulundu.

Süper Lig'de şampiyonluğun belirleneceği 42. hafta mücadeleleri öncesi, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarıda bulundu.

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı maçlar öncesinde İçişleri Bakanlığı, valiliklere uyarılarda bulundu. Salgın hastalık nedeniyle tam kapanmanın olduğu günlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında şampiyonluk kutlaması için kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmemesi istendi. Ayrıca, valiliklerden karşılaşmaların oynanacağı statlara Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Emniyet Genel Müdürü ve bakanlık yardımcılarıyla bir araya geldiği toplantıda şampiyonluk kutlamaları ile alakalı görüşlerini açıklayarak, "Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması konusunda tedbir alınması gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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