Şampiyonluk kutlaması için havaya ateş açan maganda yakalandı

Şampiyonluk kutlaması için havaya ateş açan maganda yakalandı Bahçelievler'de şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan maganda yakalandı Şahsın evinde dürbünlü havalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi İstanbul'da şampiyonluk kutlamasını bahane ederek pencereden tabancayla havaya ateş...

Şampiyonluk kutlaması için havaya ateş açan maganda yakalandı

Bahçelievler'de şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan maganda yakalandı

Şahsın evinde dürbünlü havalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da şampiyonluk kutlamasını bahane ederek pencereden tabancayla havaya ateş açan maganda, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Evinde dürbünlü havalı tüfek ile tabanca ele geçirilen şahsın ateş açtığı ve "Magandalık desen var" notuyla paylaştığı anlar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından başlayan kutlamalar kapsamında dün Bahçelievler'de gece saatlerinde bir şahıs, pencereden tabancayla havaya ateş açtı. Ateş eden maganda, o anları kaydettirip bir de "magandalık desen var" notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada havaya ateş açan şahsın Hakan E. olduğunu tespit etti.

"Magandalık desen var" notuyla paylaştı

Adresini belirleyen polis ekipleri, şahsı olayda kullandığı tabanca ve görüntülerdeki dürbünlü havalı tüfekle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıs emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Hakan E. hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Kuru sıkı ve gaz tabancaları kullanma kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. İfadesinde, Beşiktaş'ın şampiyon olması sebebiyle kutlama yapmak için ateş açtığını söylediği öğrenilen şahıs pişman olduğunu belirtti. Emniyette işlemleri tamamlamam şahıs adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR