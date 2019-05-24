Şampiyonluk kutlamalarında taraftara bıçak çeken iki kişiye gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelen taraftarlara bıçak çekerek hakaret ettiği iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelen taraftarlara bıçak çekerek hakaret ettiği iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, 19 Mayıs gecesi Çobanlı İskelesi'nde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelen taraftarlara bıçak çekerek hakaret eden ve grubunun dağılması yönünde tehditler savuran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sosyal medya üzerinden de hakaretlere devam eden iki zanlıyı belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Ekipler, şüpheliler Sait K'yi Bafra'da, Oğuzhan B'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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