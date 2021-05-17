Şampiyonluk kutlamalarında ateş açan maganda yakalandı

İstanbul'da şampiyonluk kutlamasını bahane ederek pencereden tabancayla havaya ateş açan maganda, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da şampiyonluk kutlamasını bahane ederek pencereden tabancayla havaya ateş açan maganda, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Evinde dürbünlü havalı tüfek ile tabanca ele geçirilen şahsın ateş açtığı ve "Magandalık desen var" notuyla paylaştığı anlar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından başlayan kutlamalar kapsamında dün Bahçelievler'de gece saatlerinde bir şahıs, pencereden tabancayla havaya ateş açtı. Ateş eden maganda o anları kaydettirip bir de "magandalık desen var" notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada havaya ateş açan şahsın Hakan E. olduğunu tespit etti.

"MAGANDALIK DESEN VAR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Adresini belirleyen polis ekipleri, şahsı olayda kullandığı tabanca ve görüntülerdeki dürbünlü havalı tüfekle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıs emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Hakan E.'ya "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Kuru sıkı ve gaz tabancalarına kullanma kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. İfadesinde Beşiktaş'ın şampiyon olmasından ötürü kutlama yapmak amacıyla ateş açtığını söylediği öğrenilen şahıs pişman olduğunu belirtti. Emniyette işlemleri tamamlamam şahıs adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı