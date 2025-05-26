Şampiyonluk kupasını neden Mecnun Otyakmaz verdi? Neden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu vermedi?

Şampiyonluk kupasını neden Mecnun Otyakmaz verdi? Neden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu vermedi?
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Bugün başlayan organizasyonla Yenikapı etkinlik alanında renkli anlar yaşanıyor. Peki, Şampiyonluk kupasını neden Mecnun Otyakmaz verdi? Neden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu vermedi?

2024-2025 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'dadüzenlenecek etkinlikte görkemli bir şekilde kutlanıyor. Peki, Şampiyonluk kupasını neden Mecnun Otyakmaz verdi? Neden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu vermedi?

KUTLAMALARINA ÜNLÜ AKINI

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim birçok sanatçı ile söz kesti. Sahne alacak sanatçılar arasında Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler başta olmak üzere birçok DJ'in de yer alacağı belirtildi.

Öte yandan kutlamaların diğer ayağında da Sarı-kırmızılı futbolcuların Galatasaray Lisesi'nden başlayacak dev konvoyla birlikte üstü açık otobüse binip kutlama alanına geçeceği belirtildi. Yönetimin dronelarla beş yıldız konulu etkileyici görsel gösteriler gerçekleştirmeyi, ayrıca 5 yıldızlı birçok dev stant kurmayı hedeflediği aktarıldı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI NEDEN MECNUN OTYAKMAZ VERDİ?

Şampiyonluk kupasını neden Mecnun Otyakmaz'ın verdiği konusu henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilisiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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