Şampiyonluk Kupasını Mezara Götürdüler

Gaziantep 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden ve son maçta rakibini yenerek Süper Amatör Lig'e çıkan Yavuzelispor, şampiyonluk kupasını 7 yıl önce maça giderken meydana gelen kazada ölen futbolcu ve yönetici ağabeylerinin mezarına götürdü.

Gaziantep 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Yavuzelispor, sezonun son maçında Gaziantep Coşkunspor'u 5-1 yenerek puanını 56'ya yükseltti. Aldığı 3 puanla ligde şampiyonluğunu ilan eden Yavuzelispor, Süper Amatör Lig'e çıktı. Maç sonrasında büyük sevinç yaşayan takım oyuncuları, şampiyonluk kupasını aldıktan sonra 3 Kasım 2012'de meydana gelen feci kazada ölen takımın kaptanı Ali Çelik, futbolcu Mehmet Şahin ve kulüp yöneticisi Cuma Şanlı'nın gömülü bulunduğu mezarlığa geldi. "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankart ve tezahüratlar eşliğinde mezarlığa gelen oyuncular, takım kaptanı Ali Çelik'in mezarı başında kupayı bırakarak, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Yapılan duaların ardından ise kupa sevincini yaşayan futbolcular şehir turu attı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA