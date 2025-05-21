Şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu mu verecek?

Şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu mu verecek?
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Süper Lig'de de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılara, yaşanan olay sonrası kupasını kimin vereceği tartışmaları başladı. Peki, Şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu mu verecek?

Galatasaray ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında sezon boyunca yaşanan gerginlik, Türkiye Kupası finalinde tavan yapmıştı. Trabzonspor'u yenip zafere ulaşan sarı-kırmızılı takıma kupasını vermek için sahaya çıkan Hacıosmanoğlu yoğun bir şekilde protesto edilmişti. Şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu mu verecek?

ŞAMPİYONLUK KUPASINI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU MU VERECEK?

Sözcü'nün haberine göre Başkan, bu soruyu kendisine yöneltenlere yanıtı net şekilde verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkede futbolun amiri konumunda. TFF Başkanı olarak tabii ki kupayı ben vereceğim. Yapılan protestolar beni daha çok motive ediyor. Ayrıca hangi başkan eleştirilmedi ki! Protesto edilmemde anormal bir durum yok."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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