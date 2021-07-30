Şampiyonluk kupası Kartepe'de
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Şampiyonluk kupası Kartepe'de

Şampiyonluk kupası Kartepe'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Ligi Play-Off maçları sonucu şampiyon olan ve TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un şampiyonluk kupası Kartepe'de taraftarla buluştu.

TFF 2. Ligi Play-Off maçları sonucu şampiyon olan ve TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un şampiyonluk kupası Kartepe'de taraftarla buluştu.

Kocaelispor ve Taraftar Grubu Hodri Meydan'ın koordinesiyle şehir turuna çıkarılan şampiyonluk kupası, Kartepe Kent Meydanı'nda coşkuyla karşılandı. Şampiyonluk kupasıyla birlikte Kartepe Kent Meydanı'na gelen taraftarları Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman karşıladı.

"Kocaelispor hak ettiği yerde olacak"

"Her zaman yanınızdayız" diyen Başkan Kocaman, "İnşallah eski günlerimize döneceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Kocaelispor'umuz hak ettiği yere gelecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'dan Allah razı olsun. Yeşil-siyah renklere gönül verenler her zaman bir arada olacağız" dedi. - KOCAELİ

Şampiyonluk kupası Kartepe'de
Şampiyonluk kupası Kartepe'de
Şampiyonluk kupası Kartepe'de
Şampiyonluk kupası Kartepe'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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