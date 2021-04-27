Şampiyonluk kupası Bursa'da havaya kalkacak
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Şampiyonluk kupası Bursa'da havaya kalkacak

Şampiyonluk kupası Bursa'da havaya kalkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupasını Bursa'da kaldıracak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupasını Bursa'da kaldıracak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı bitime 3 maç kala garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, sezonu pazar günü yapacağı İstanbul Üniversitesi karşılaşmasıyla tamamlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol Takımı'nın kupasına kavuşacağı karşılaşma, iki kulüp arasında ve Türkiye Basketbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonrasında Bursa'ya alındı. Gelecek sezon Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Bursa'nın İncileri'nin şampiyonluk kupasına kavuşacağı ligin son karşılaşması pazar günü saat 14.00'te Nilüfer Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak.

Son maç öncesi rakip Yalova VİP

Ligde bu sezon muhteşem bir performans sergileyen ve başarısını şampiyonlukla taçlandıran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, şu ana kadar oynadığı 25 maçta 24 galibiyet almayı başarırken, sezonun son maçı öncesinde 29. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yalova VİP'ye konuk olacak. Yalova 90. Yıl Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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