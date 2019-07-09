Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Faik Samed Güneş, başkent ekibinin "şampiyonluk kültürünü en iyi bilen kulüplerden biri" olduğunu belirtti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Faik Samed Güneş'in 9 yıldır mavi-beyazlı takımda forma giydiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Faik Samed Güneş, "1993 doğumluyum. Dokuz yıldır Halkbank camiasının içindeyim. Bu yıl da lig şampiyonluğunun en büyük adaylarından biriyiz." ifadelerini kullandı.

Mavi-beyazlı takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu ve Avrupa'da başarıya ulaşacaklarına inandığını belirten Faik Samed, şu değerlendirmede bulundu:

"Şampiyonluk kültürünü en iyi bilen kulüplerdeniz. Ben de bu kültürün bir parçasıyım. Çünkü Halkbank'ın altyapısından bu disiplinle yetiştim. Hedefimizin şampiyonluk olduğundan, Avrupa'da başarıyı yakalayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Takımdaki genç yaşlı, yerli yabancı tüm oyuncular, daha fazla sorumluluk alıp Halkbank'ın vakarına yakışır bir mücadele sergileyeceğiz."

Kaynak: AA