Şampiyonluk hesapları karıştı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Galatasaray kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını eritti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Galatasaray kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını eritti. Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarda çıkacak olan sonuçlara göre 2020-2021 sezonu şampiyonu belli olacak.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe iç sahada rakiplerine mağlup olurken, Denizli deplasmanında 4-1 kazanan Galatasaray, sarı-lacivertli rakibini geçerek Beşiktaş ile puanını eşitledi ve ligde 2. sıraya geçti. Ligin son haftası cumartesi günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak ve şampiyon belli olacak. Ligde 3. sıraya gerileyen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı oldukça zayıf. Rakiplerinin 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, ikili averajda hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan geride. Beşiktaş ya da Galatasaray'ın son haftada alacağı 1 puan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yok ediyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Beşiktaş'ın Göztepe karşısında, Galatasaray'ın da Yeni Malatyaspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılması ve Fenerbahçe'nin de Kayserispor deplasmanında 3 puan alması gerekiyor.

Galatasaray en az 3 farklı kazanmalı

Ligin son haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a karşı 2 gol üstün durumda bulunuyor. Puanları ve ikili averajları eşit olan iki ekipten Beşiktaş, normal averajda rakibinden 2 gol avantajlı. Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında tek farklı galibiyet alması halinde, Galatasaray'ın şampiyon olmak için 4 farklı kazanması gerekecek. Eğer Beşiktaş 1 farklı, Galatasaray da 3 farklı galip gelirse, iki takımın genel averajı eşitlenecek. Bu durumda da takımların attıkları gol sayısına bakılacak. Mevcut puan durumunda Beşiktaş, Galatasaray'dan 10 gol fazla atmış durumda. Galatasaray, cumartesi günü Yeni Malatyaspor karşısında 3 farklı kazanır ve Beşiktaş da Göztepe deplasmanında tek farklı galip gelirse, siyah-beyazlılar şampiyon olacak. Hem Beşiktaş, hem de Galatasaray sahadan beraberlikle ayrılır ve Fenerbahçe deplasmanda kazanırsa ligde puanlar eşitlenmiş olacak ve bu durumda da 3'lü averaja bakılacak. 3 takımın birbirleriyle oynadığı karşılaşmalardan oluşan puan durumunda Beşiktaş ve Galatasaray 7 puan topladı. Ancak averaj farkıyla siyah-beyazlılar önde olduğu için 3'lü averajda Beşiktaş sezonu lider olarak tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı