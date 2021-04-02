Şampiyonluk gündemine dahi olan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den teşekkür geldi
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Şampiyonluk gündemine dahi olan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den teşekkür geldi

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Şampiyonluk gündemine dahi olan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den teşekkür geldi

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önceki şampiyonlukların sayılması için yaptığı başvuru sonrası Galatasaray'dan itiraz gelmişti. İki kulüp dün art arda açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların sonuncusu ise Aziz Yıldırım'dan geldi. Açıklamalar sonrası Yıldırım'a Fenerbahçe'den teşekkür mesajı geldi.

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı
Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt
Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt

Fenerbahçe, eski başkan Aziz Yıldırım'a 1959 yılından önceki şampiyonluklara ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle teşekkür etti. Açıklamada, "Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önceki şampiyonlukların sayılması için yaptığı başvuru sonrası Galatasaray'dan itiraz gelmişti. İki kulüp dün art arda açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların sonuncusu ise Aziz Yıldırım'dan geldi. Eski başkan bir kanala verdiği röportajda sarı-lacivertlilere destek çıktı.

FENERBAHÇE'NİN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASININ TAMAMI ŞÖYLE:

"DESTEĞİNİ ORTAYA KOYAN SAYIN BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz."

"GERÇEKLERİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

"Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur."

"BİRİLERİ İSTİYOR DİYE YOK SAYILMASIN"

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır."

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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