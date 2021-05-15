Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | Spor

- Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup edip şampiyon olmasının ardından İstanbul Arnavutköy'de bir grup siyah-beyazlı taraftar, havai fişek atarak şampiyonluk kutladı.

- Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar

İSTANBUL - Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup edip şampiyon olmasının ardından İstanbul Arnavutköy'de bir grup siyah-beyazlı taraftar, havai fişek atarak şampiyonluk kutladı.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Beşiktaş, Göztepe'yi yenerek ligi zirvede tamamladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir grup taraftar Arnavutköy'de sokağa çıkarak şampiyonluğu havai fişek atarak ve meşalelerle kutladı.

Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar
Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar
Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar
Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar
Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu
Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Pınar Altuğ Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Metin Oktay Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 00:05:37. #1.11#

title