Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar
- Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup edip şampiyon olmasının ardından İstanbul Arnavutköy'de bir grup siyah-beyazlı taraftar, havai fişek atarak şampiyonluk kutladı.
- Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar
İSTANBUL - Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup edip şampiyon olmasının ardından İstanbul Arnavutköy'de bir grup siyah-beyazlı taraftar, havai fişek atarak şampiyonluk kutladı.
Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Beşiktaş, Göztepe'yi yenerek ligi zirvede tamamladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir grup taraftar Arnavutköy'de sokağa çıkarak şampiyonluğu havai fişek atarak ve meşalelerle kutladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK