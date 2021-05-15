Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar
- Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar Beşiktaş'ın 16.şampiyonluğu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde halaylar eşliğinde kutlandı.
- Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar
İSTANBUL - Beşiktaş'ın 16.şampiyonluğu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde halaylar eşliğinde kutlandı.
2020-2021 sezonunda şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, taraftarını adeta sokağa döktü. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen kadınlar, halay çekerek takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK