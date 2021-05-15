Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar
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Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | Spor

- Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar Beşiktaş'ın 16.şampiyonluğu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde halaylar eşliğinde kutlandı.

- Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar

İSTANBUL - Beşiktaş'ın 16.şampiyonluğu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde halaylar eşliğinde kutlandı.

2020-2021 sezonunda şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, taraftarını adeta sokağa döktü. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen kadınlar, halay çekerek takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar
Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar
Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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