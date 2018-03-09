Şampiyonluğu Afrin Şehitlerine Adadılar

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Liginin 2017-2018 sezonu şampiyonu Şehitkamil Belediye Spor Kulübü oldu. Yeşil-siyahlı dev adamlar, zirveye giden yolu kayıpsız tamamlayarak namağlup apoletini gururla taşıdı.

Potada Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nin normal sezonunu grup birincisi olarak kayıpsız tamamlayan yeşil-siyahlı dev adamlar, 6'lı final grubunda da yenilmezlik serisini sürdürürdü ve namağlup şampiyon unvanı ile 2017-2018 sezonunda da mutlu sona ulaştı. Sezon boyunca basketbolun tüm güzelliklerini parke üzerine taşıyan yeşil-siyahlı takımın kaptanı Okan Altınbaş, zirvenin sahibini belirleyen son düdükle birlikte şampiyonluğu Zeytin Dalı Harekatında, Afrin'de şehit olan kahraman askerlere adadıklarını ifade etti.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Basketbol Takımı Baş Antrenörü Bülent Erdoğan, gelen şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada yeşil-siyahlı formayı büyük bir gururla taşıyan şampiyonların ilerleyen yıllarda yeni şampiyonlar yetiştirecek iyi bir antrenör ve öğretmen olacaklarını ifade etti. Tecrübeli Antrenör Erdoğan, "2017-2018 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nin şampiyon olarak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sezon başında 2 hedefimiz vardı bunlardan birincisi sportif başarı diğeri ise doğru ve seyir zevki yüksek bir oyunu parkeye yansıtmaktı. Bu iki hedefimize de ulaştığım için çok mutluyum. Final süreci adına yakışır bir şekilde tamamlandı. Lig boyunca tüm takımlarımız, hakemlerimiz müsabakaların yapıldığı salonlarda ki görevli arkadaşlarımız lige kalitesi adına ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu nedenle Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğine teşekkürlerimi sunuyorum. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi ekibimiz GAÜN Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda öğrenim hayatına devam eden ya da farklı okullardan ve bölümlerden basketbol üzerine eğiticilik belgesi almış oyunculardan kuruluydu. Biz hazırlık sürecinden final anına kadar onlara sürekli basketbolun teknik ve taktik anlamda doğrularını anlatmaya çalıştık. Bir nevi staj ehemmiyeti taşıyan bu yolda basketbolcularımız önemli deneyimler elde etti. Kazandıkları bu tecrübelerle kendileri gibi şampiyonlar yetiştirecekler, Gaziantep ve Türk Basketboluna uzun süre hizmet edeceklerini düşünüyorum" dedi.

"Gururlu ve buruk bir sevinç yaşıyoruz"

Yeşil-siyahlı şampiyonların takım kaptanı Okan Altınbaş, gururlu fakat buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade etti. Altınbaş, "Her anlamda mutlu ve başarılı bir sezon geçirdik. Şehitkamil Belediyesi çatısı altında forma giymekten çok mutluyuz. Sezon boyunca sergilediğimiz performans şampiyonluk kupası ile taçlandı. Takım arkadaşlarımızla birlikte şampiyonluğu Zeytin Dalı Harekatında, Afrin'de şehit olan kahraman askerlerimize adıyoruz. Gururlu fakat bir o kadar buruk bir sevinç yaşıyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların sayesinde bizler sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerimizi rahatça icra edebiliyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen tüm takım arkadaşlarımı kutluyor, sezon boyunca bizlerden bir an olsun desteklerini esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve tüm yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP