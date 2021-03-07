Şampiyonluğa giden Diyarbekirspor 'sen de bayrak as' çalışması başlattı

Misli.Com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, şampiyonluk yolunda şehirde bütünleşme sağlamak için esnafa yönelik bayrak, flama ve afiş asma kampanyası başlattı.

Şehrin havaya girmesinin takıma olumlu yönde etki edileceği ifade edilirken, konuyla ilgili olarak belediyelerden gerekli izinlerin alındığı kaydedildi. Kampanyanın önemine dikkat çeken Kulüp Başkanı Turan İlgin, "Takımımız zaten şampiyonluk havasını yakalamış durumda. Ancak bu tek başına yetmez. Şehrin her tarafını süslemeliyiz. Bu konuda esnaflarımıza büyük iş düşüyor " dedi.

"Herkesi manevi desteğe davet ediyoruz"

Diyarbakır'ın uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olduğunu anlatan Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, "Maçlarda taraftar olsaydı çok daha iyi olurdu. Ne yazık ki pandemiden dolayı büyük taraftarımız tribünde değil. Fakat şampiyonluk coşkusunu yaşamanın başka yolları var. Herkes bayrak, flama ve afiş asabilir. Bu konuda tüm halkımıza çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı