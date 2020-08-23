Şampiyonların tayları 25 Ağustos'ta görücüye çıkıyor Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 60 safkan Arap tayı, satışa sunulacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 60 safkan Arap tayı, satışa sunulacak.

Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 25 Ağustos Salı günü saat 13.00'te satışına başlanacak 31'i dişi, 29'u erkek tay arasında Turbo, Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha, Hızlıtay, Zigana ve Araslı gibi Türkiye'de yarış sahalarında adından başarıyla söz edilen ünlü aygırların yavruları da bulunuyor.

Satışlar, TJK TV ve TAY TV'den de canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA