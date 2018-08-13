Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Şampiyonların İzinde" projesi, Kocaeli'de milli basketbolcu Furkan Aldemir ile çocukları buluşturdu.

Atatürk Spor Salonu'nda spor spikeri Ersin Düzen'in moderatörlüğünde düzenlenen programda konuşan Aldemir, basketbola başlama hikayesini ve kariyerindeki unutulmaz anılarını çocuklarla paylaştı.

Bir çocuğun "Kariyerinizin en güzel günlerini nerede geçirdiniz?" sorusunu yanıtlayan Aldemir, "Kariyerimizin en güzel zamanlarını Galatasaray'da geçirdim." dedi.

Aldemir, moderatör Düzen'in NBA deneyimini sorması üzerine, "NBA, her basketbolcunun hedefleri arasında. NBA'de kendinize nasıl bakmanız, ne yemeniz ne yememeniz gerektiği öğretiliyor. Orada mental açıdan da size yardımcı olmaya çalışıyorlar. NBA'de oynadığım zamanlar fiziksel özelliklerimi de korumaya çalıştım. Orası bana çok şey kattı." diye konuştu.

Türkiye'de basketbolun değer kazanmaya başladığını dile getiren Aldemir, basketbola gerekli destek verildiğinde Türkiye'den başarılı oyuncuların çıkacağını düşündüğünü belirtti.

Aldemir, daha sonra genç sporcuların sorularını cevapladı.