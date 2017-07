Şampiyonlardan Vali Güvençer'e Ziyaret

Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 81 kilogramda milli takım adına mücadele ederek altın madalya kazanan Mert Şişmanlar ile Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Greko Romen stilde 55 kilogramda altın madalya kazanan Kerem Kamal, Vali Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.



Sporcuları tebrik eden Vali Güvençer, yaptığı açıklamada, "Aslında bizler başarıya aç, susuz insanlar memleketi olsaydık belki bu çocuklarımız kendi kategorilerinde Avrupa'da aldıkları başarılar çok daha büyük ses getirirdi. Başarı her zaman insanlarımızı sevindirir. Çocuklarımızın emeklerinin karşılığını almış olmaları bizi elbette sevindirdi. Her alanda olduğu gibi sporun da her branşında hak ettiğimiz başarıları mutlaka elde edeceğiz." şeklinde konuştu.



Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hayrettin Hayri Tokmakçı ise, genç sporcuların elde ettikleri başarıyla büyük bir gurur duyduklarını belirtti.



Tokmakçı, "Manisa'da yetişip büyüyen, dünyada ve Avrupa'da ülkemizi temsil eden iki değerli kardeşimiz Kerem Kamal ve Mert Şişmanlar, Avrupa şampiyonu oldu. Kerem güreşte, Mert de judo branşında Avrupa şampiyonu olarak milli bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı okuttular." dedi.



Şişmanlar da, hedefinin önümüzdeki ay yapılacak olan dünya şampiyonluğu ve ilerleyen dönemlerde de olimpiyatlar olduğunu belirterek bir daha ki ziyarette daha büyük başarılarla gelmek istediğini söyledi.



Şampiyon Kamal, hedeflerine ulaşmak için daha iyi çalışacaklarını kaydetti.



Kamal, "Şampiyonluğumuzu 15 Temmuz şehitlerimize armağan ediyoruz. Allah nasip ederse dünya ve olimpiyatlarda da altın madalyayı hedefliyorum." diye konuştu.



Vali Güvençer, sporcuları ve antrenörlerini yarım altınla ödüllendirdi.



Ziyarette, Mert Şişmanlar'ın antrenörleri Fatih Akcan ve İsmail Canıtez ile Kerem Kamal'ın antrenörü Süleyman Güngör de hazır bulundu.