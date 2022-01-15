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Şampiyonlardan Kaymakam ve Belediye Başkanına ziyaret

Şampiyonlardan Kaymakam ve Belediye Başkanına ziyaret
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Ümitler Türkiye Şampiyonası" ve "Konya Okul Sporları Yıldızlar İl Şampiyonası" müsabaka seçmelerinde Konya'da yapılan farklı kilolardaki müsabaka maçlarında derece yapan sporcuları makamlarında kabul etti.

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Ümitler Türkiye Şampiyonası" ve "Konya Okul Sporları Yıldızlar İl Şampiyonası" müsabaka seçmelerinde Konya'da yapılan farklı kilolardaki müsabaka maçlarında derece yapan sporcuları makamlarında kabul etti.

Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı 4-6 Şubat tarihinde Sakarya'daki yapılacak olan" Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında ve 18-20 Şubat tarihinde yapılacak olan Gruplar Judo Maçında Konya'yı temsil edecek.

Kaymakam Pişkin ve Belediye Başkanı Tutal, seçmelerde başarılı olup şampiyonaya katılacak olan sporculara başarı dileklerini de ileterek antrenörleri ve ailelerine teşekkür ettiler.

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Ümitler Türkiye Şampiyonası" ve "Konya Okul Sporları Yıldızlar İl Şampiyonası" müsabaka seçmelerinde Konya'da yapılan farklı kilolardaki müsabaka maçlarında derece yapan sporcuları makamlarında kabul etti.

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