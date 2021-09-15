Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

25-26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde madalyalara ambargo koyan sporcular İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ettiler.

25-26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde madalyalara ambargo koyan sporcular İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ettiler.

Sporcular, Görme Engelliler İl Temsilcisi Ümmet Ekici, Spor A.Ş. Kulüp Koordinatörü Çiğdem Kiraz, antrenörler Esra Bilgin, Ahmet Eskalen, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek 23 madalyanın sevincini paylaştı. 11-13 yaş kategorilerinde bir çok stilde yarışan başarılı sporcular Cemre Ateş, Melisa Akyol, Selime Aksoy, Filiz Cihan ve Beyza Yıldız şampiyonada toplam 23 madalya kazandılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Açıklamada bulunan İl Müdürü Kabakcı, "Sporcularımızın başarıları bizleri çok mutlu etti. Şampiyonada 23 kez madalya kürsüsüne çıkan sporcularımız bizleri gururlandırdı.

İl Müdürlüğü olarak her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
A Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz'la ilgili dikkat çeken detay: İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor

A Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz'la ilgili dikkat çeken detay: İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Şenol Güneş
Magazin Demet Özdemir Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Denizli Ünal Karaman Mergim Berisha Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 09:31:19. #1.11#