Şampiyonlara tatlı ikramı
Rize'de yapılan Türkiye Anadolu Yıldızlar Voleybol elemeleri ilk ayağında Şampiyon olan Aşkale Gençlik Merkezi Voleybol Takımına tatlı ikramı yapıldı.
23.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:56
Rize'de yapılan Türkiye Anadolu Yıldızlar Voleybol elemeleri ilk ayağında Şampiyon olan Aşkale Gençlik Merkezi Voleybol Takımına tatlı ikramı yapıldı.
Gruplarında yapmış oldukları maçlarda hiç set vermeden 3-0'lık galibiyetler alarak Erzincan'da yapılacak olan Türkiye Çeyrek finallerinde oynamaya hak kazanan Voleybol takımına Celal Dilsiz tarafından başarılarından dolayı tatlı ikramı yapıldı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI