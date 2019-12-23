Şampiyonlara tatlı ikramı

23.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:56

Rize'de yapılan Türkiye Anadolu Yıldızlar Voleybol elemeleri ilk ayağında Şampiyon olan Aşkale Gençlik Merkezi Voleybol Takımına tatlı ikramı yapıldı.



Gruplarında yapmış oldukları maçlarda hiç set vermeden 3-0'lık galibiyetler alarak Erzincan'da yapılacak olan Türkiye Çeyrek finallerinde oynamaya hak kazanan Voleybol takımına Celal Dilsiz tarafından başarılarından dolayı tatlı ikramı yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA