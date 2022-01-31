SPOR Şampiyonlar yurda döndü

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA) - Hırvatistan'da düzenlenen Grand Prix Zagrep Open'da 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon olan Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü.

İki gün süren Grand Prix Zagrep Open'da toplam 12 madalya kazanıp 180 puanla şampiyon olan milli takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 12.30'da Zagrep'ten İstanbul'a geldi.

Şampiyonada 130 kiloda altın madalya kazanan Osman Yıldırım, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Hem takım halinde hem kendi adıma çok iyi bir turnuva geçirdik. 10 yıldır A Milli Takım kamplarında bulunuyorum. Zaman zaman milli takımda bir jenerasyon oluyor. Yeni alttan gelen arkadaşlarımızla, U23 ile büyüklerin iyi oyuncularıyla bu turnuvaya gidildi. Güzel maçlar yaptık, takımın durumu da çok iyiydi. Bu yeni ekiple hem antrenör hem sporcu olarak büyük bir başarıyla imza attık. Ukrayna gibi Norveç gibi ülkeleri geçerek şampiyon olduk. Umarım Avrupa ve dünya şampiyonlarında da bu başarılar devam eder dedi.