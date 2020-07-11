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Şampiyonlar Yıldırım'da

Yıldırım Belediyesi, Türkiye Karate Federasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate 'Kata' Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Şampiyonlar Yıldırım'da
11.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:14

Yıldırım Belediyesi, Türkiye Karate Federasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate 'Kata' Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın haricinde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Belediyespor Başkanvekili Muammer Özbey, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağlar, Gençlik ve Spor Yıldırım İlçe Müdürü Mehmet Demirci ve çok sayıda sporcu katıldı. Yeni normalleşme döneminin ilk ulusal organizasyonu olma özelliği taşıyan şampiyonada 205 sporcu ile bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, çocukların ve gençlerin spor yaparak sağlıklı gelişimleri için bütün imkanları seferber etmeye hazır olduklarını ifade ederek, "Pandemi sürecinde evde kısıtlamalara maruz bıraktığımız bir kesimde büyüklerimiz olduğu kadar çocuklarımızdı. Çocuklarımızı sahada görmek, onların mutluluğuna şahitlik etmek bizleri de mutlu ediyor. Bizler sporu sadece beden sağlığı açısından değil, toplum sağlığı açısından da önemsiyoruz. Çünkü burada bilhassa çocuklarımız ve gençlerimiz sadece sportif çalışmaları değil, aslında paylaşmayı öğreniyor. Spor, başta madde bağımlılığı olmak üzere birçok kötü alışkanlıktan uzak kalınmasını sağlıyor. Burada paylaşmak, disipline olmak, yarışmak ve özgüvenin artması bizler için çok önemli. Bizler de buna inanarak çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya, bütün imkanlarımızı seferber etmeye her daim hazırız" dedi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, "Ayasofya aslına döndü. İnşallah bundan sonrada cami olarak milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek. Ayasofya sadece İstanbul'un fethinin bir timsali değil, aynı zamanda yeni bir çağın açılışının sembolüdür. 15 Temmuz da milletimizin yeniden dirilişinin timsalidir. 15 Temmuz adına yapılan bu turnuva geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu farkındalığa ulaşmasına hizmet ediyor. Ben turnuvamızın şehrimize, gençlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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