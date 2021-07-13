Şampiyonlar yetiştiren salonu başkanlar ziyaret etti

Sakarya'da düzenlenmekte olan Türkiye Boks şampiyonasına katılan Boksun Başkanları, şampiyonlar yetiştiren salonu ziyaretlerinde, şaşkınlıklarını gizleyemediler…

Erkan Durak Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 11-17 Temmuz'da, Sakarya Atatürk Kapalı spor salonunda başladı. Pandemi ve hijyen kurallarının üst seviyede tutulduğu müsabakalar, centilmenlik seviyesinde hız kesmeden devam ediyor…

Sakarya Gençlik spor İl müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı, yaklaşık bin sporcu ve Antrenörün katılımıyla devam eden müsabakalara, Türkiye boks Federasyonu başkanı Eyüp Gözgeç ve As Başkan Yılmaz İlkay Arın'da katıldı…

Tatlı sert ama çok centilmence geçen müsabakalar devam ederken, Türkiye boks Federasyonu başkanı Eyüp Gözgeç ve As Başkan Yılmaz İlkay Arın, milli takım Antrenörü Muhammet Ali Keskin Hoca'nın şampiyonlar yetiştirdiği antrenman salonunu ziyaret ettiler…

Ziyaret esnasında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Boksun başkanları, Milli takım Boks Antrenörü Muhammet Ali Keskin Hocaya hitaben, hocam, Avrupa şampiyonu Milli sporcularımızı bu ufacık salonda mı yetiştiriyorsunuz dediler.

Gelen soru karşısında, şampiyonların hocası, Milli takım Boks Antrenörü Muhammet Ali Keskin ise, sporcularımızla beraber biz bir aileyiz.

Ben ve sporcularım için mekandan ziyade, istek, azim, samimiyet ve gönül birlikteliği daha önemlidir. Bu birlik ve samimiyet devam ettiği müddetçe, değil Avrupa, dünya şampiyonları da bu salondan çıkacaktır inşallah. dedi

Kaynak: Bültenler