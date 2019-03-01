Şampiyonlar Ödüllendirildi

Başkanlık makamında Çakır Spor sporcularından Esin Vataner ve Büşra Yazıcı ile antrenörleri Cemil Çakır'ı ağırlayan Belediye Başkanı Alper Taban, Gaziantep ve Rize'de gerçekleşen Türkiye Karate Şampiyonasında kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu ile Türkiye İkinciliği elde eden başarılı sporcuları ve antrenörlerini ödüllendirirken, sporculara katılacakları Türkiye Şampiyonası ile Dünya Şampiyonasında başarılar diledi.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI

Ziyarette ilk sözü alan Çakır Spor Antrenörü Cemil Çakır, "Yıllardır karate faaliyetleri yapıyoruz. Bu işe çok emek verdiğimizi düşünüyoruz. Sonuçta elde etiğimiz başarılar bunun bir göstergesi. Bugün belediye başkanımızı ziyarete birlikte geldiğimiz sporculardan Esin Vataner, Gaziantep'te düzenlenen Minik Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 47 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Diğer sporcumuz Büşra Yazıcı ise, Rize'de gerçekleşen Türkiye Karate Şampiyonasında gençler kategorisinde 59 kiloda Türkiye 2'incisi oldu. Sporcularımız daha öncede birçok önemli başarıya imza atmışlardı. Şimdi önümüzde Türkiye Karate Şampiyonası ve akabinde de Şili'de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonasına sporcularımız hazırlanıyor. İnşallah sporcularımız, belediye başkanımızın da destekleriyle şampiyonalardan önemli dereceler elde ederek dönerler. Son olarak belediye başkanımıza zamanlarını bizlere ayırdıkları için teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu.

"SPORCULARIMIZIN HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"

Belediye Başkanı Alper Taban ise, ziyarette yaptığı konuşmada, "Öncelikle bugün Çakır Spor kulübü sporcularını ve hocalarını ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Esin Vataner ve Büşra Yazıcı kardeşlerimizin karatede elde etmiş oldukları başarılı sonuçlar bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Şehrimizi tanıtan, hangi platforma olursa olsun şehrimizi duyurmaya çalışan kardeşlerimizi bizlerde bugün tebrik etmek istedik. İki sporcu kardeşimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Ayrıca bağlı bulundukları Çakır Spor kulübünün değerli yöneticilerini ve hocalarını da tebrik ediyorum. İnşallah elde edilen bu başarıların artarak devam etmesi en büyük temennimiz. Bizlerde, bu başarılı sporcularımızın nezdinde şehrimize gurur kaynağı olan tüm sporcu kardeşlerimizin yanlarında olacağımıza buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Çakır Spor Kulübü sporcuları ve antrenörü Belediye Başkanı Alper Taban tarafından ödüllendirildi.

Kaynak: Bültenler